El ministre de l’Interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, ha comunicat avui al conseller d’Interior, Joaquim Forn, que el govern espanyol ha decidit desplaçar a Catalunya unitats de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil, just dos dies després de l’intent de cop d’estat contra les institucions catalanes, de la presència per tot el Principat d’efectius d’aquests cossos policíacs i de l’arribada al port de Barcelona i al de Tarragona de tres vaixells que allotgen de milers d’agents preparats per a reprimir el referèndum.

El comunicat diu a Forn que tindran la funció de ‘fer vigilància de l’espai públic, el manteniment de l’ordre i actuar en cas que es mantingués el referèndum il·legal’. I afegeix que ‘aquestes unitats actuaran en suport dels Mossos d’Esquadra’, que és el cos que s’ha d’encarregar d’aquestes funcions. Zoido afegeix que la decisió es pren per ‘donar compliment’ a la instrucció de la Fiscalia Superior de Catalunya del 8 de setembre ordenant ‘activar les actuacions necessàries per impedir la celebració del referèndum il·legal’.

El ministeri de l’Interior espanyol ha dit que ho fa en virtut de l’article 38.2 de la llei orgànica 2/1986 de forces i cossos de seguretat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]