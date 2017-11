El ministre d’Interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat que no ha crescut l’activitat violenta dels grups d’extrema dreta. Ha reconegut que hi havia hagut episodis de violència a Catalunya i a València, però ha dit que eren ‘fets aïllats’.

Segons Zoido, les dades del primer semestre del 2017 reflecteixen una davallada dels fets comesos per l’extrema dreta. A més, ha dit que, durant aquest any, s’han registrat tres nous grups feixistes, mentre que n’han aparegut sis de nous d’extrema esquerra. Aquesta ha estat la resposta a les preguntes del diputat socialista Artemi Rallo durant la sessió de control del govern d’aquest matí al congrés espanyol. Podeu sentir-ne l’àudio a continuació:

Rallo ha criticat el govern espanyol per no ‘haver-se atrevit a alçar la veu contra l’extrema dreta’. I ha afegit: ‘Exigim al govern espanyol una condemna contundent i inequívoca i una estratègia per a aturar-ho.’ Tanmateix, Zoido ha assegurat que el govern espanyol mantenia ‘tolerància zero contra qualsevol mena de radicalitat’.

Aquests últims mesos hi ha hagut episodis de violència ultra a Catalunya, que en alguns casos han passat després de manifestacions unionistes, en què hi ha hagut atacs a independentistes, periodistes, veïns que passaven pel carrer i fins i tot a agents dels Mossos d’Esquadra. També cal recordar la violència que hi va haver el 9 d’Octubre a València contra manifestants i periodistes, i amb la complicitat de la policia espanyola. Vegeu-ne alguns vídeos a continuació:

ME ACABA DE AGREDIR UNA ULTRADERECHISTA. Me ha tirado un te caliente en la cara. Está todo en este vídeo. Otros me han amenazado de muerte. pic.twitter.com/7e7erLmx49 — Miquel Ramos (@Miquel_R) October 9, 2017

Segunda agresión que recibo hoy por parte de fascistas mientras cubro la manifestación de la izquierda valencianista en València. VIDEO👇🏽 pic.twitter.com/y4j7KiEg9y — Miquel Ramos (@Miquel_R) October 9, 2017

Bueno, mirando para otro lado tampoco. Han decidido imitar a los nazis y cargar contra la izquierda asediada. pic.twitter.com/BOKJAamZ0C — kantinu (@kantinu) October 9, 2017

