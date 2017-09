Un total de vint diputats del parlament britànic han signat una carta en la qual demanen que el govern espanyol permeti el referèmndum, tal com va fer l’executiu britànic el 2014 amb la consulta escocesa. En el text, mostren la seva preocupació: ‘Estem extremadament pertorbats per les mesures adoptades pel govern espanyol per a evitar que el referèndum, acordat pel Parlament de Catalunya, tingui lloc l’1 d’octubre’.

Justifiquen el que el referèndum és acordat democràticament pel parlament i que les mesures adoptades suposen una vulneració de la democràcia: ‘Intentar impedir-ho o impedir-ho a través de sancions, càrrecs penals i accions directes de l’estat espanyol’ és una ofensa a la democràcia i una amenaça que empitjorarà les relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya’.

Aquests són els parlamentaris de la Cambra dels Comuns que han signat el manifest:

Hywel Williams MP, Chair of the All Party Parliamentary Group on Catalonia (Plaid Cymru)

Deidre Brock MP (SNP)

Douglas Chapman MP (SNP)

Joanna Cherry MP (SNP)

Ronnie Cowan MP (SNP)

Martin Docherty-Hughes MP (SNP)

Neil Gray MP (SNP)

Drew Henry MP (SNP)

Ben Lake MP (Plaid Cymru)

Chris Law MP (SNP)

Stewart McDonald MP (SNP)

Angus B. MacNeil MP (SNP)

Carol Monaghan MP (SNP)

Gavin Newlands MP (SNP)

Andrew Rosindell MP (Partit Conservador)

Tommy Sheppard MP (SNP)

Chris Stephens MP (SNP)

Martin Vickers MP (Partit Conservador)

També hi ha tres membres de la Cambra dels Lords:

Lord Rennard (Liberal Demòcrata)

Lord Berkeley (Partit Laborista)

Lord Wiglet (Plaid Cymru)

