El portaveu de la Comissió Europea (CE), Margaritis Schinas, ha fet front a una dura conferència de premsa en la qual ha hagut de repetir en diverses ocasions que l’òrgan europeu no es vol pronunciar sobre el referèndum de Catalunya perquè es tracta d’un afer intern d’un estat membre. El motiu és que quatre periodistes, cap d’ells català ni espanyol, l’han interpel·lat en relació a la vulneració dels drets que està cometent l’estat espanyol. En aquest sentit, fins i tot han comparat les actuacions per part de les autoritats espanyoles a Catalunya amb el cas de Turquia. Les intervencions, algunes d’elles força dures amb l’estat espanyol, han estat consecutives, però Schinas no ha volgut alterar el seu discurs.

