El regidor de la CUP-Capgirem Vic Joan Coma ha denunciat en l’acte polític a la plaça Jean Rey de Brussel·les que l’agressivitat de l’estat espanyol no seria possible sense la complicitat de la Unió Europea. La CUP no ha volgut que la persona que parlés fos un candidat a les eleccions per no convertir-ho en un acte electoral.

‘Hem omplert els carrers de Brussel·les per a reclamar la llibertat dels presos i l’arxivament de totes les causes, però també l’hem omplert per a denunciar la manca de democràcia de l’estat espanyol i la impresentable complicitat de l’actual Unió Europea amb la ràtzia repressiva que pateix el moviment independentista’, ha dit.

