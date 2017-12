Deu hores després de l’entrada de la Guàrdia Civil, un camió s’ha endut les obres del Museu de Lleida cap a Sixen. Els concentrats han cridat ‘no esteu sols’ al personal del museu, gest que ha estat correspost amb aplaudiments dels treballadors.

Quan marxava, els concentrats han escridassat el camió que duia cap a Sixena les obres del Museu de Lleida.

Una desena de vehicles de la Guàrdia Civil ha arribat al Museu de Lleida, cap a les quatre de la matinada, acompanyats per tècnics aragonesos per endur-se les obres d’art de Sixena. Hi ho ha fet enmimg d’un enorme dispositiu policíac que custodia una furgoneta i un camió on carregaran les caixes. Unes hores abans, just passada la mitjanit, hi havien entrat funcionaris del museu. Una cinquantena de persones es concentraven a fora en el moment de l’arribada de la Guàrdia Civil.

