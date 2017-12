Els treballadors públics de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR), del Departament de Governació i del Departament d’Exteriors han sortit aquest divendres a la Via Laietana per mostrar el seu rebuig a l’aplicació de l’article 155 i a l’empresonament dels consellers. Segons l’organització la cadena humana que aguantava 500 metres de cinta groga ha aglutinat unes 800 persones, unint la seu de la Secretaria d’Universitats, al número 2 de la Via Laietana i la seu del Departament de Governació situat al número 26. Els assistents han lluït, a més de la cinta groga, llaços grocs a les solapes de les jaquetes i altres complements i peces de vestir d’aquest color.

Així, entre participants s’han pogut veure bufandes grogues, guants o fins i tot abrics, deixant palès també el rebuig a les recents decisions de la Junta Electoral Central, que han prohibit il·luminar de groc les fonts de Barcelona i portar el llaç groc per part dels integrants de les meses, els interventors i els apoderats el 21-D. L’acció, organitzada per l’Assemblea de Treballadors per la Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) de la SUR és una nova protesta dels treballadors públics d’aquest departament als quals s’hi ha sumat els treballadors de Governació i Exterior, amb qui conjuntament, han anat coordinant iniciatives cada setmana.

