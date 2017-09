Una concentració d’uns tres-cents d’ultres ha intentat entrar dins del pavelló Siglo XXI, a Saragossa, on se celebra l’assemblea de càrrecs electes de Podem. En veure’ls, l’organització ha hagut de tancar les portes del pavelló, per motius de seguretat.

Els manifestants, que hi són des de de primera hora del matí, porten banderes preconstitucionals i criden consignes contra el referèndum del primer d’octubre. La policia ha hagut d’escortar alguns dels ponents, per evitar agressions.

Nosotros dentro, hablando de democracia y fraternidad. Las juventudes del PP fuera, hablando de aguiluchos y odio. #Asamblea24S pic.twitter.com/JZtMeCwNWK — Pablo Echenique (@pnique) September 24, 2017

Alguns dels ponents han denunciat per Twitter que la policia espanyola no té suficients efectius per escortar els assistents, atès que tots els agents són a Catalunya en l’operació de l’estat contra el referèndum:

De momento no podemos salir porque no hay efectivos suficientes de la policía nacional. Están todos buscando urnas y papeletas en Catalunya. — Alberto Garzón (@agarzon) September 24, 2017

No queda policia per protegir-nos de l'assetjament dels intolerants a Saragossa, perquè tota és a Catalunya reprimint la democràcia. — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) September 24, 2017

En @carlescampuzano em diu que no poden sortir de l'assemblea de Saragossa. No hi ha prou policia per protegir-los. Són tots a BCN. — Jaume Ciurana (@jciurana) September 24, 2017

El portaveu d’En Comú-Podem al congrés espanyol, Xavier Domènech, confirma que la policia espanyola s’ha vist desbordada per la concentració de centenars d’ultres davant del pavelló Siglo XXI.

Un grup de feixistes impedeixen que sortim de l'#Asamblea24S. La Policia diu que tots els seus efectius estan a Catalunya perseguint urnes. — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) September 24, 2017

El secretari general de Podemos a l’Aragó, Pablo Echenique, assegura que els ultres han ferit la presidenta de les Corts d’Aragó i en responsabilitza el govern espanyol per haver destinat milers d’efectius policíacs a Catalunya:

Los nazis han herido a la Presidenta de las Cortes de Aragón. El Gobierno confirma que la policía está en Cataluña. Es su responsabilidad. — Pablo Echenique (@pnique) September 24, 2017

