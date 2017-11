‘Vam voler fer una exposició que ensenyés la poesia de Palau Fabre i li donés presència física i visual a la poesia a través d’artistes de diferents disciplines que interpreten poemes de Palau’. Aquest va ser l’objectiu que es va fixar Julià Guillamon per donar vida a la mostra, que ell mateix n’és el comissari, ‘Jo soc el meu propi experiment. Tretze lectures dels ‘Poemes de l’Alquimista’ de Josep Palau i Fabre’. L’exposició és una de les activitats que forma part de la commemoració del centenari del naixement de Josep Palau i Fabre i es pot visitar al 2 d’abril de 2018 a la Sala 4 del Palau Robert, a Barcelona.

L’exposició es va presentar el 18 de maig a Caldes d’Estrac i el seu objectiu era que creadors de diversos àmbits interpretin alguns dels poemes més destacats del llibre ‘Poemes de l’Alquimista’, publicat per primera vegada clandestinament el 1952, considerat una de les obres més importants de Josep Palau i Fabre.

Guillamon recalca que a la mostra han volgut fer ‘una mena de Tibidabo poètic, com una sala de parc d’atraccions, la capsa de l’autòmat amb petits mons tancats’. Per al creació de la mostra van utilitzar un recurs ja existent. De fet, Palau i Fabre escrivia poemes i alguns d’ells anaven acompanyats per una reflexió teòrica al darrera. ‘Això ens agradava, que hi hagués la creació i la reflexió i ha estat un ganxo pels artistes perquè és molt contemporani i hem escollit els 13 poemes que ja estaven comentats per ell’.

Participants

Els artistes que interpreten els conceptes transcendents o paradoxals dels poemes de Palau i Fabre són Ignasi Aballí, Arnal Ballester, Enric Farrés Duran, Laura Ginés, Llamazares-Pomés, Maria Padró i Morrosko Vila-San-Juan. Han col·laborat també en el projecte els poetes Carles Rabassa, Núria Martínez-Vernís i Josep Pedrals. El disseny de la gràfica és d’Albert Planas i de l’espai expositiu, el despatx d’arquitectes Llamazares-Pomés.

En aquest sentit, com ha explicat el Palau Robert, Llamazares-Pomés han pensat un sistema de cubs, en el qual cada cub desplega visualment i instal·lativament un poema. L’espectador viu el pas de la poesia de Rimbaud a la de Palau i Fabre a través de les variacions plàstiques d’Ignasi Aballí del poema ‘L’aventura’. Per la seva part, Laura Ginés ha treballat en una animació la descomposició del poema que fa Palau i Fabre a ‘El poema’, inspirada en la ‘Història d’un soldat d’Stravinski’. Maria Padró ha treballat en vídeo el poema ‘Peix: la solitud, la incomunicació, la sordesa’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]