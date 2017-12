El conseller Jordi Turull mha replicat el president espanyol, Mariano Rajoy, que empresonar polítics era ‘normal’ durant l’època del fundador del seu partit, en referència a Manuel Fraga. Turull ha recordat que Rajoy va dir que s’havia recuperat la ‘normalitat’ a Catalunya amb l’aplicació del 155 i l’empresonament de mig govern.

Turull ha destacat que no hi ha desànim, ha cridat la ciutadania a votar el 21-D i ha afirmat que el candidat favorit a la presidència és Puigdemont. El conseller ha insistit que té unes ‘ganes infinites’ d’anar per tot el país i agrair el suport de la gent. A més, ha assegurat que la determinació del poble ha vingut per quedar-se.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]