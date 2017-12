Toni Cantó, diputat de Ciutadans al Congrés espanyol, va participar dimecres en un dinar de Nadal organitzat per l’associació El Club de los Viernes, un grup autodenominat liberal que és contrari als drets del col·lectiu LGTBI i que ha negat l’existència de la violència de gènere.

Ací podeu veure Cantó al dinar parlant de la seva carrera política:

El Club de los Viernes es defineix com ‘un moviment per a la defensa de les llibertats civils, el dret de propietat i l’estat limitat.’ Tanmateix, l’actuació de l’associació a les xarxes l’aproximen més a un grup d’ultradreta. Tal com es pot veure en aquest piulet:

Feminismo, animalismo, homosexualismo… Diversas corrientes dedicadas a imponer su visión del mundo por medios políticos… a los demás — Club de los Viernes (@clubdeviernes) October 10, 2017

Dins de la seva concepció de ‘defensa de les llibertats civils’, també hi inclouen la lluita contra les llengües minoritzades de l’estat espanyol. En aquest sentit, participen en una campanya en contra de la cooficialitat del bable a Astúries. Així mateix, també ataquen ‘la imposició’ del català a Catalunya.

Evidentment també dediquen insults a l’independentisme:

El nazionalismo catalán, está intentando reconstruir la normalidad que rompió el art 155… pic.twitter.com/1RiaWKJvtc — Club de los Viernes (@clubdeviernes) November 26, 2017

