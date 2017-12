El Temporada Alta, el festival de tardor de Girona, acaba aquest cap de setmana. I per acomiadar-se, s’ha guardat dues estrenes molt esperades, que després del seu pas pel festival faran temporada en teatres de Barcelona. Es tracta d’una versió contemporània de ‘Cyrano de Bergerac’ protagonitzada per Lluís Homar i dirigida per Pau Miró, i ‘Blasted’, un muntatge de la britànica Sarah Kane que s’endinsa en la misèria humana, la violència, l’amor i l’autoconeixement.

Després de ‘Terra Baixa’, Lluís Homar es posa ara a la pell de Cyrano de Bergerac en una adaptació del clàssic d’Edmond Rostand dirigida per Pau Miró. S’estrenarà aquest cap de setmana a Girona i posteriorment, a partir del 15 de desembre, es traslladarà al Teatre Borràs. Però Miró presenta una versió contemporània del clàssic teatral, en què Cyrano lluita contra si mateix, a la recerca de la bellesa. La posada en escena també manté aquest toc de contemporaneïtat i per això l’escenografia i el vestuari dels personatges s’inspiren en el món de l’esgrima esportiva.

L’altra estrena destacada d’aquesta traca final del Temporada Alta és ‘Blasted’, l’èxit de la dramaturga britànica Sarah Kane. Quan es va estrenar, a la dècada dels noranta, va esdevenir una de les fites teatrals del segle XX, que va marcar la societat britànica per la seva duresa i violència. La trama se situa en una habitació d’hotel, on una dona jove es retroba amb el seu amant. La jove suportarà els abusos d’aquest home, misògin i racista, que li dobla l’edat. Ara s’estrena a Girona, dirigida per Alícia Gorina i protagonitzada per Pere Arquillué, Marta Ossó i Blai Juanet. També es podrà veure a la Sala Petita del TNC de l’11 de gener a l’11 de febrer.

