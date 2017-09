Stop Mare Mortum ha presentat aquest dimecres una denúncia contra el govern espanyol per incomplir les quotes d’admissió de refugiats en el marc del programa de reubicació de persones que van arribar a les costes de Grècia. D’acord amb les darreres dades oficials presentades per la Comissió Europea el passat 6 de setembre, i quan faltaven 20 dies per finalitzar el termini, l’Estat només havia acollit 1.257 persones, el que per l’entitat es posa de manifest “la seva falta de voluntat política i un incompliment greu de les obligacions internacionals que l’Estat ha contret amb la UE”.

El passat 24 d’abril Stop Mare Mortum, amb el suport de l’Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans, va presentar una sol·licitud de requeriment demanant formalment al govern espanyol el compliment de les obligacions citades, a la qual el govern no ha respost en el termini previst legalment. Davant d’aquest silenci administratiu, l’entitat ha presentat la denúncia davant el Tribunal Suprem per obligar l’Estat a respectar els seus compromisos internacionals i els Drets Fonamentals de les persones refugiades.

En concret es sol·licita que la justícia “ordeni al govern d’Espanya que acompleixi immediatament i amb caràcter urgent les seves obligacions de reubicació de les persones” a les que s’havia compromès a rebre. També es demana al Suprem, mitjançant dues mesures cautelars, que no s’esperi a la resolució d’aquest recurs contenciós administratiu per que es produeixi aquesta reubicació, amb unes mesures “que s’adoptin sense escoltar a l’altre part per raó de la concurrència de circumstàncies d’especial urgència en el present.

Alhora, i com han denunciat ACNUR i l’enviat especial de Nacions Unides a Grècia, aquest incompliment agreuja la situació a Grècia i Itàlia i condemna les persones refugiades a viure en “condicions inhumanes, amb desabastiment alimentari i falta d’infraestructura sanitària” i en unes situacions “reconegudes d’explotació sexual a menors i matrimonis forçats per tal de sortir de la misèria”.

