El director adjunt del Departament de Cooperació Europea del Ministeri d’Exteriors rus, Igor Kapyrin, ha rebutjat de ple qualsevol ingerència del Govern rus en el procés sobiranista a Catalunya, quelcom que ha titllat de ‘teoria de la conspiració’. Ha instat els països occidentals a presentar proves de la responsabilitat de Rússia en ciberatacs tal com al·leguen, al mateix temps que ha ofert dur a terme investigacions conjuntes dels mateixos per esclarir-los.

‘No crec en aquest tipus de teories de conspiració a menys que Rússia sigui responsable de tot el que ocorre al món, no només a Europa’, ha assegurat, en ser preguntat per la suposada ingerència des de comptes falsos i ‘bots’ en el procés a Catalunya des de Rússia, durant un acte organitzat pel ‘think tank’ Friends of Europe sobre ciberseguretat i els suposats esforços de desinformació per part de Rússia per desestabilitzar països de la UE.

Kapyrin ha deixat clar que el Govern rus condemna els ciberatacs i ha reclamat proves dels països que acusen Rússia d’estar-ne al darrere. ‘Sempre estem proposant que ens donin elements concrets per investigar o investigar-ho junts’, ha recalcat. ‘Doneu-nos proves d’aquests atacs i discutim-ho a l’ONU’, ha reptat.

‘Sempre insistim que ens donin elements per investigar el que anomenen atacs russos’, ha incidit, i retreu que ‘fins ara la resposta és no’ al·legant que es tracta d’informació ‘secreta’ i deixant clar que sense un diàleg directe i cooperació ‘aquest problema no es resoldrà’.

En declaracions posteriors a Europa Press, Kapyrin ha criticat que ‘alguns periodistes o polítics estan intentant culpar Rússia per tot el que està ocorrent’ en voler implicar-la en els esforços per desestabilitzar Espanya a través de Catalunya.

No bombardejar Madrid i Barcelona

‘Tinc problemes per pensar que algú tindria al cap aquesta idea de desestabilitzar Espanya, que és el nostre amic perfecte’, ha reblat. ‘No bombardejarem Madrid ni Barcelona. No bombardejarem cap ciutat’, ha avisat, en ser preguntat per alguns exemples de casos de desinformació destapats per East StratCom Task Force, el grup creat fa dos anys en el si del Servei Europeu d’Acció Exterior per destapar la desinformació russa i millorar la comunicació estratègica de la UE per contrarestar-la.

El servei, que va començar a detectar articles propagandístics sobre Catalunya anteriors al referèndum de l’1 d’octubre, es va fer ressò de la informació difosa al principal programa televisiu rus al canal 1 afirmant que ‘la resposta lògica d’Europa sobre el referèndum a Catalunya hauria d’haver estat reconèixer la independència de Catalunya i bombardejar Madrid’.

East StratCom Taks Force també va detectar informacions esbiaixades anteriors, fins i tot en ‘Vesti.ru‘ en el qual s’afirmava el 17 de setembre que ‘l’espanyol s’ensenya com a llengua estrangera a les escoles catalanes’; un altre en ‘Izvestia.ru‘, datat el passat 28 de setembre, en el qual s’afirmava que ‘Catalunya reconeixerà Crimea com a part de Rússia’, i un altre, el passat 21 de setembre, a Sputnik, en el qual s’assegurava que ‘les illes Balears a Espanya també demanen la independència’.

L’alt càrrec del Ministeri d’Exteriors rus ha titllat el treball del Servei Europeu d’Acció Exterior de ‘rentat de cervell’, que en la seva opinió, ‘va en contra dels principis de la lliure elecció d’informació’. ‘Qui és el jutge d’on està la falsedat o no?’, ha llançat.

El problema només acaba de començar

El cap de l’East StratCom, Giles Portman, ha avisat que el problema de la desinformació i les notifiques falses ‘només acaba de començar’ a la llum dels desafiaments que representen ‘els ‘bots’, els ciborgs, la intel·ligència artificial, la creixent sofisticació de les imatges falses’.

‘Ens enfrontem a un futur molt més difícil en termes de distingir la paraula veritable de la falsa, la imatge veritable de la falsa’, ha avisat per la seva banda durant el debat.

‘East StratCom no és una panacea. No ho pot resoldre tot. […] No podem substituir els Estats membres’, ha avisat, recordant que només 12 dels 28 països de la UE han pres ‘accions específiques’ per tallar el problema.

En ser preguntat si veu possible una cooperació directa amb Rússia per tallar el problema, Portman ha descartat aquesta opció sense un canvi d’actitud de Rússia. ‘Lamentablement el que veiem és un bombardeig diari de denigració dels valors, polítiques i polítics europeus, de manera que és força difícil veure una manera de tirar endavant mentre això continua’, ha argumentat.

L’alt càrrec del Ministeri d’Exteriors rus ha ironitzat que a la llum del que publica la premsa europea sobre els polítics russos el Govern de Moscou també necessitaria ‘molta comunicació estratègica’.

Portman ha subratllat la importància de seguir conscienciant del problema en l’opinió pública i ha considerat ‘absolutament crític’ implicar la indústria dels mitjans socials per contribuir a una solució que no impliqui mesures normatives, com per exemple ‘millors pràctiques’, mentre que Kapyrin ha rebutjat que la UE i l’OTAN pretenguin “‘estendre a la resta del món’ les seves normes per regular el ciberespai.’És quelcom que fracassarà’, ha advertit.

Rússia ha considerat que les plataformes socials com Twitter tenen ‘responsabilitat’ a l’hora de “netejar” els ‘bots’ i comptes falsos del seu sistema. ‘A ningú li interessa tenir-los’, ha explicat una font oficial russa.

