El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha rebut aquest dijous a la tarda segona missió internacional d’observació electoral del referèndum, que ha estat acreditada per la Sindicatura Electoral de Catalunya. La reunió, que ha tingut lloc al Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, s’ha fet a petició d’aquest segon grup d’observadors internacionals, que ha iniciat el seu pla de treball amb una trobada amb el Govern.

Aquesta missió internacional d’observació està encapçalada per Helena Catt, directora executiva de la Comissió Electoral de Nova Zelanda durant cinc anys. Catt ha col·laborat també amb la Comissió Electoral d’Austràlia i ha estat assessora de comissions electorals de diversos països d’Àsia, Àfrica i el Pacífic. L’equip d’observadors està format per experts del Regne Unit, França, Irlanda i Nova Zelanda amb una àmplia experiència d’observació d’eleccions i referèndums, que inclou nombroses missions promogudes per l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE). Així com missions d’observació electoral a diversos països d’Europa, Amèrica i Àsia.

Les missions internacionals d’observació electoral que acrediti la Sindicatura analitzaran tots els processos per a la realització del referèndum i la votació del dia 1 d’octubre, i hauran de lliurar un informe preliminar de la tasca d’observació electoral de la Sindicatura Electoral de Catalunya un cop s’hagin fet públics els resultats provisionals de l’escrutini. També hauran de lliurar un informe definitiu de la seva observació electoral. Tal com preveu la Llei del referèndum, aprovada al Parlament de Catalunya, els observadors electorals acreditats per la Sindicatura Electoral de Catalunya poden assistir lliurement a tots els processos vinculats a la celebració del referèndum. La presència d’observadors internacionals reforça la transparència i les garanties de totes les etapes i procediments del procés referendari.

Romeva es va reunir divendres passat amb la primera missió internacional d’observació electoral, encapçalada per Daan Everts, expert en l’àmbit de l’observació electoral i amb una dilatada trajectòria en el servei diplomàtic holandès i altres organismes internacionals. En formen part altres observadors internacionals del Regne Unit, Estats Units, França i Polònia.

Helena Catt

La doctora Helena Catt és experta en processos electorals i compta amb experiència tant en l’àmbit acadèmic com professional. Ha estat acadèmica investigadora al departament de Ciències Polítiques de diverses universitats del Regne Unit i Nova Zelanda, on va centrar el seu interès docent i en recerca en les pràctiques democràtiques, incloent-hi processos electorals, referèndums i la representativitat de minories.

El 2004 Catt va deixar el món acadèmic per assumir la direcció executiva de la Comissió Electoral de Nova Zelanda durant cinc anys, temps en què va treballar també amb la Comissió Electoral d’Austràlia. Des d’aleshores, Catt ha treballat com a consultora en l’àmbit dels processos electorals, col·laborant amb comissions electorals d’Europa, el Pacífic Sud, Àsia i Àfrica.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]