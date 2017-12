El candidat de la CUP a la presidència de la Generalitat, Carles Riera, ha insistit en la via unilateral com l’única possible per a posar en marxa la República. En una conferència de premsa a l’ACN, Riera assegura que la CUP no facilitarà la constitució d’un govern que es plantegi fer autonomisme des del parlament i opti per ajornar la República, encara que es doni un context de ‘pressing CUP’ després del 21-D. Riera també ha augurat que la construcció del nou estat suposarà una situació de ‘confrontació permanent’ que s’allargarà alguns anys: ‘El franquisme i el feixisme campen amb absoluta impunitat i haurem de resistir i assumir la repressió violenta.’

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]