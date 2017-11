La setmana passada es va celebrar el Dia Europeu del Bestari Festiu i, aquest cap de setmana el bestiari català té la seva gran nit amb el Festivitas Bestiarum. Aquesta trobada, en què participen bèsties de tot el país, es farà dissabte a Reus, que enguany és la capital de la cultura catalana. La festa va néixer ara fa tres anys amb l’objectiu de difondre la riquesa i la varietat d’aquesta categoria de la imatgeria festiva i premiar-ne les iniciatives més interessants de cada any, impulsades per les entitats del món del foc.

La festa durarà tot el dia i, com és lògic, arrencarà amb una cercavila en què hi haurà tot de peces convidades. El Drac, la Víbria i la Cabra de Reus seran els amfitrions de la trobada, però també hi participaran el Duc de Roquetes, el Diabló de la Selva del Camp i el Drac Volador de la Sagrera. Les figures sortiran al matí, desfilaran pels carrers de Reus i acabaran, passat el migdia, a la plaça del Teatre amb els balls de lluïment.

El punt culminant de la festa serà el lliurament dels premis Best al Teatre Bartina, a la tarda. A la gala, conduïda per l’actor Quim Masferrer, es premiaran les millors iniciatives de l’any en l’àmbit del bestiari festiu. A més, en un moment de l’acte, es nomenarà l’escriptora i periodista Empar Moliner ambaixadora del Bestiari Festiu.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]