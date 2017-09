El govern espanyol estaria disposat a tallar la llum dels centres de votació del referèndum, segons publica aquest dijous ‘El Mundo’. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hi ha reaccionat amb ironia i, a través del seu compte personal de Facebook, ha escrit: ‘Amb la seva obsessió, encara ens regalaran una jornada romàntica. Bon dia!’, compartint una informació sobre aquesta notícia. Segons el diari madrileny, l’executiu de Mariano Rajoy vol ‘curtcircuitar la logística’ de l’1-O i ‘estudia demanar als jutges permís per bloquejar els serveis informàtics’.

Cal recordar que aquest dimecres un jutge va ordenar tancar el web del referèndum, Referendum.cat, i que va deixar de funcionar al vespre. La Guàrdia Civil va lliurar una ordre judicial a l’empresa que gestiona el web, CDMon, de Malgrat de Mar (Maresme), segons van confirmar fonts del cos a l’ACN. Tot i la caiguda de web, encara es pot accedir al seu contingut ja que se n’han fet rèpliques, com la de l’organització Alerta Solidària. La Generalitat va activar el web Referendum.cat dijous passat a la matinada després que a última hora el Parlament aprovés la llei amb el vot de Junts pel Sí i la CUP i l’abstenció de Catalunya Sí Que Es Pot i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i tots els membres del Govern firmessin el decret de convocatòria per l’1 d’octubre. La llei va ser suspesa pel Tribunal Constitucional (TC) hores després. Segons ha pogut saber l’ACN, els fets van tenir lloc entre les 5 i les 6 de la tarda, quan dos agents de paisà de la Guàrdia Civil es van presentar dimecres a l’empresa CDMon amb l’ordre judicial. Fonts d’aquesta firma han indicat que són la tercera firma del sector i que estan acostumats a fets com aquest. En concret, han afirmat que no és estrany que, per motius diversos, se’ls demani que es tanquin webs. En són exemples webs que atiïn la violència, webs de pornografia o d’altres. En el cas concret del web del referèndum, des de CDMon expliquen que ells n’allotjaven el domini, i que és això el que han hagut de tancar. El contingut de la pàgina està allotjat en una altra banda.

Rèpliques i nous webs

Poc després que comencés a córrer la notícia de la caiguda del web ja s’han publicat a través de les xarxes socials dues rèpliques de la pàgina en diferents servidors, una a http://alerta.cat/www.referendum.cat/ i l’altra a https://web.archive.org/web/20170912131104/https://www.referendum.cat/. Posteriorment, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, han difós a través de Twitter una tercera adreça, però en aquest cas no d’una rèplica de la primera pàgina sinó d’una de nova, http://www.ref1oct.cat/. La pàgina ha rebut un gran nombre de visites de manera immediata, fins al punt que ha quedat col·lapsada. És per això que, poc després, el mateix Puigdemont ha anunciat que també s’hi pot accedir des d’una altra adreça: http://www.ref1oct.eu.

