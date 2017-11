El president dels Productors Audiovisuals Federats (PROA), Raimon Masllorens, ha explicat aquest dimarts que des de PROA han pagat a Hisenda 70.000 euros en concepte d’IVA per les subvencions rebudes quan van gestionar Catalan Films durant tres anys. En declaracions a l’ACN, Masllorens ha manifestat que aquesta reclamació del 20% de l’IVA se l’han ‘tret de la màniga perquè és una cosa il·legal’. Tot i això, ja han pagat els 70.000 euros, que esperen que els puguin recuperar en tres o quatre anys. Ha alertat que hi ha “dos grans problemes’ sobre la taula. El primer és la reclamació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària del Ministeri d’Hisenda (AEAT) de 167,4 milions d’euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) del pagament dels imports per deducció de l’IVA dels darrers anys 2015, 2016 i 2017. El segon, que reclamin aquest IVA a les empreses productores per les subvencions que han rebut.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va arribar a un acord fa uns anys per atorgar a PROA la gestió de Catalan Films & TV. Masllorens ha recordat que l’encàrrec era de l’ICEC i que van gestionar Catalan Films durant uns quatre anys. Ha apuntat que Hisenda els ha reclamat 70.000 euros pels ajuts rebuts en aquella etapa. ‘Ens donaven diners per pagar el personal perquè nosaltres hi perdíem diners per això’. Masllorens ha remarcat que és ‘molt lamentable tot plegat’. Ha assenyalat que PROA és ‘una entitat sense ànim de lucre. Tot el que tenim ens ho gastem en serveis als socis, pagant els tres o quatres sous que tenim de personal’. De fet, ha indicat que les seves finances són ‘molts senzilles i minses’ i van destinades al funcionament de l’entitat, per estudis i serveis que fan com organitzar actes. El pagament dels 70.000, ha reconegut, els ha fet ‘un forat molt important’.

‘Dos grans problemes’

‘Ara tenim dos grans problemes’. El primer és tot el que es demana a la CCMA perquè ‘sona a destruir-la’. Segons Masllorens, si la Corporació ha de pagar més de 150 milions d’euros, ‘estan morts’. Els preocupa que si a la CCMA ‘han de tornar a fer ajustos’ tot recaigui sobre els continguts, ja que a la vegada afectarà els productors. El segon problema és que reclamin aquest IVA a les empreses productores per les subvencions que han rebut. ‘PROA, tot i el drama, ens en sortirem, però el problema és si després reclamen els diners a les productores que han rebut un ajut per fer un film, un documental o una tvmovie, t’asseguro que van tancant un darrera l’altre’.

