La consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, ha negat que s’adoctrinin nens a les escoles o que se’ls porti a manifestacions, tal com publiquen alguns mitjans. ‘Aquestes notícies no són certes, senyor ministre; això és mentida’, ha respost al ministre d’Educació espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, que ahir va ordenar una inspecció sobre aquest tema.

Ponsatí també ha replicat al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que va enviar una carta als directors. ‘L’amenaça del senyor Millo és senzillament una vergonya. Ell no és ningú per a escriure als directors. Insulta la dignitat personal i professional dels directors, que són servidors públics, persones preparades i cultes, que pensen i actuen amb llibertat i saben quines són les seves responsabilitats’, ha etzibat. La consellera ha assegurat que seran els responsables de l’administració els qui obriran els locals de votació i no pas els responsables dels centres.

