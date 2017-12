Podem i En Comú Podem han presentat aquest dilluns un recurs al Tribunal Constitucional espanyol contra ‘l’ús fraudulent’ de l’article 155 de la Constitució espanyola per part del govern de Mariano Rajoy.

Segons el candidat de Catalunya en Comú i portaveu d’En comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, la seva formació no només presenta el recurs per ‘dignitat democràtica’ sinó també per a denunciar que ‘el PP, com ja ha fet altres vegades, utilitza l’article 155 en el marc d’una forma de govern excepcional’. Ho demostra, ha dit, el fet que dirigents del PP hagin amenaçat d’aplicar el 155 a Castella-La Manxa, Navarra i el País Basc. ‘El PP està utilitzant eines coercitives de manera fraudulenta per a imposar-se allà on la gent no el vota’, ha afirmat.

En roda de premsa al Congrés dels Diputats, Domènech ha explicat que la seva formació presenta el recurs just el dia d’inici de la campanya perquè prèviament ha calgut treballar en la seva formulació amb ‘diversos experts constitucionalistes’. El recurs l’ha elaborat el catedràtic de la Universitat de Barcelona Joan Vintró, expert de la Comissió de Venècia, i planteja una qüestió de constitucionalitat tan pel que fa a l’acord del Senat del 155 com de les decisions prèvies del Consell de Ministres.

‘Estàvem treballant des del minut u per veure quina era la millor formula’, ha dit en relació a les crítiques d’altres formacions com ERC, que no l’ha pogut presentar per manca del mínim de diputats requerit (50).

Demana la nul·litat del 155

Segons Domènech, el recurs que han presentat els seus diputats demana que el Tribunal Constitucional espanyol es posicioni sobre la legalitat de l’aplicació del 155 i, per tant, que declari la nul·litat de les mesures adoptades. El 155 ‘no permet la modificació de l’autogovern de Catalunya’. L’argumentació del recurs sosté que el 155 ‘no permet la dissolució del Parlament de Catalunya ni del Govern’, sinó només ‘fer un requeriment i donar instruccions perquè no s’apliquin polítiques concretes’.

