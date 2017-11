El síndic de Podem a les Corts Valencianes, Antonio Estañ, ha dit aquest dilluns que el pacte de govern a la Generalitat Valenciana ‘estarà en una situació en què s’haurà de donar algun tipus de replantejament’ si finalment no s’arriba a un acord per al pressupost o s’avança en les mesures que la seva formació ha proposat. Estañ ha fet aquestes declaracions a preguntes dels mitjans durant la roda de premsa de presentació de les dues-centes esmenes parcials al projecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana que la formació ha presentat. El secretari general de Podem ha dit que si aquesta situació es produeix ‘serà que no s’està fent per part de tothom la feina que hem de fer’.

El síndic ha remarcat que amb les esmenes presentades Podem continua ‘mirant d’avançar en el canvi de model productiu i en l’estat del benestar’ en la línia de l’Acord del Botànic (el pacte de govern entre PSPV, Compromís i Podem) i el programa consensuat. Així mateix, ha dit que són mesures ‘comprensibles i assumibles’ i que posen de manifest ‘la nostra capacitat de diàleg, voluntat per arribar a acords i predisposició per aprovar aquests pressupostos sempre que signifiquin que compleixen els acords i milloren la vida dels valencians i valencianes’.

Entre les esmenes presentades s’inclouen partides per facilitar l’accés a l’habitatge així com ampliar el nombre de persones que no han de fer front al copagament farmacèutic. Sobre la taxa turística, Estañ ha remarcat que cap de les seves esmenes és ‘innegociable’ i ha afegit que li sembla ‘alarmant’ que el PSPV-PSOE es negués al debat. Al respecte ha assenyalat que espera una resposta a la proposta i que Podem continua obert al diàleg.

