El president de Pimec, Josep González, ha reconegut aquest dimarts un ‘abús’ de la contractació temporal per part de les empreses, però ha rebutjat que la solució sigui penalitzar amb cotitzacions socials més altes.

‘Acceptem que hi ha un excés de contractació temporal, però arreglar les coses a força de penalitzar no és la solució, sinó un error. Tenen unes causes que s’han d’afrontar, com l’excessiva rigidesa dels contractes fixos’, ha dit González en una trobada amb premsa per abordar la conjuntura econòmica i política.

Per a la patronal catalana, la solució no és tant abaratir l’acomiadament, sinó que ‘l’empresa disposi d’agilitat per regular els seus contractes’. Quant a salaris, González ha considerat que és ‘lògic’ que les empreses els augmentin si han superat la crisi, però ha matisat que no es pot generalitzar una pujada salarial en tots els sectors perquè alguns encara n’arrosseguen les conseqüències.

Les pensions és un altre tema que creu que el Govern central hauria d’abordar: ‘Tots sabem que hi ha dificultat per atendre-les, però voldríem deixar clar que el problema no es pot arreglar pujant les cotitzacions a la seguretat social perquè a l’estat espanyol les cotitzacions ja són altes’.

Representativitat a Fira de Barcelona

González també s’ha referit a la renovació del consell de Fira de Barcelona i del seu president, que ha quedat ajornada fins a les eleccions catalanes del 21 de desembre.

‘Esperem que quan es facin nomenaments hi hagi algun representant de les pimes’, ha dit González, que ha afirmat que no té sentit que en el consell hi hagi membres que, segons el seu parer, no representen el teixit empresarial de les pimes.

