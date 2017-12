Després d’haver rondat per tot el país, l’espectacle Planeta I-Neptú de l’humorista Peyu fa parada aquest cap de setmana al teatre la Rambleta de València. Es tracta d’una obra de teatre especial i espacial on el públic s’hi sentirà fàcilment molt identificat. Amb una posada en escena atrevida i un contingut explosiu, planteja com veuria un extraterrestre als humans a través dels seus ulls.

De fer és precisament això el que li succeeix a Peyu: en unes anàlisis rutinàries li troben que és un extraterrestre. A partir d’aquí explica un seguit d’anècdotes i situacions quotidianes de quan era humà i que ara com extraterrestre li costen d’entendre. Agafant com a pretext el punt de vista objectiu i allunyat que pot aportar un extraterrestre, l’espectacle fa una paròdia i crítica àcida del comportament absurd dels éssers humans.

Però a Planeta I-Neptú també hi ha espai per a la reflexió. De fet el segon espectacle de Peyu és un reflex de dues característiques de la situació actual que estem vivint. Per un costat és una crítica al maltractament continu que pateix la cultura en aquest país. I per l’altre hi ha un seguit de reflexions existencials que últimament omplen totes les portades dels diaris: d’on som? D’on volem ser? D’on volen que siguem?

Planeta i-Neptú és el segon espectacle que en Peyu presenta damunt dels escenaris. Després de l’èxit de ‘Jo tinc un amic que…’ ara s’atraveix amb una dosi més de surrealisme per donar un altre tomb al format convencional de monòleg d’stand-up comedy.

