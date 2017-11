El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha valorat aquest dijous el primer aniversari del reconeixement de la Unesco a les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat com ‘una responsabilitat’ per compartir una festa que ‘era fins ara dels valencians i ara és universal’. En una entrevista amb l’ACN, Fuset ha explicat que al llarg d’aquest any s’han donat les primeres passes per fer que les Falles ‘busquin el camí cap a l’excel•lència’. Preguntat per qüestions com l’ús normatiu de la llengua o el paper que juga la dona, Fuset ha indicat que les Falles ‘tenen moltíssimes reptes’ i que han de ser les comissions falleres les que prenguin les decisions per afrontar-los i ‘anar guanyant espais’.

Sobre la llengua, ha explicat que ‘cada vegada més gent és conscient del paper que juga la festa en la normalització del valencià’ i ha assenyalat que un dels motius de la distinció de la Unesco és ‘per com han ajudat a preservar la nostra llengua i fomentar el valencià fins i tot en els moments en els quals era perseguit i estava prohibit’. Al respecte, el regidor ha afegit que la festa ha de continuar treballant amb normalitat i ha al•ludit a ‘la pau lingüística i la superació de conflictes absurds en color sèpia que fins fa un temps crispaven la situació social valenciana’.

En relació amb el paper que juga la dona a la festa, el regidor s’ha mostrat convençut que la majoria de fallers són conscients de la importància de les dones, que representen el 60% a les comissions, i que ‘han d’anar progressivament incorporant-se als llocs decisius’. En aquest sentit, ha dit que és important que la Junta Central Fallera, que ell presideix, sigui per primera vegada paritària o que l’any passat fos el primer que una dona interpretés l’himne valencià o dirigís l’himne faller. Així mateix, ha recordat que enguany dues dones signen els cartells fallers. El regidor ha indicat que són ‘gestos que volen visibilitzar que la dona no només està per de fallera major, que està molt bé i que és un càrrec d’ambaixadora de la festa, sinó per participar en igualtat de condicions que els homes’.

Noves estratègies culturals

Pere Fuset ha explicat que el reconeixement de la Unesco no només és una oportunitat per a la promoció sinó amb una estratègia cultural que passa per la desestacionalització del turisme, donant més pes al Museu Faller i ‘revitalitzant’ la Ciutat de l’Artista Faller, per posicionar-la ‘com el barri creatiu on els artistes fan falles’. El regidor ha exposat que hi ha en marxa una comissió de seguiment municipal amb tots els sectors representats (fallers, indumentaristes, pirotècnics, músics, artistes fallers i associacions de veïns) ‘per caminar cap a l’excel•lència, amb propostes i decàlegs de bones pràctiques que moltes comissions estan impulsant, per tal de preservar el patrimoni i intentar que la festa sigui percebuda com un patrimoni immaterial de la Humanitat i fent mereixedora del senyal de distinció’.

Fuset ha explicat que cal ‘aprofitar l’oportunitat’ que dóna la Unesco d’explicar la dimensió cultural de la festa, la dimensió social i l’impacte econòmic per fer ‘que el valencià no faller senti la festa com seva’. Alhora, reduir les molèsties, ‘que sempre es generaran perquè les Falles són el caos millor organitzat del món’ però ha indicat que la reducció del nombre de queixes en les festes de l’any passat ‘demostren que estem en la bona direcció’. El responsable de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València dit que de cara al Ban municipal de les Falles 2018, normativa reguladora bàsica de les festes per l’ocupació de la via pública i com es desenvolupen al carrer, s’ha iniciat un procés participatiu amb dirigent fallers, veïns i comerciants per tractat de compatibilitzar i reduir les molèsties que genera la festa. ‘Si fomentem la convivència i la seguretat cada vegada seran menys les molèsties i cada vegada les Falles seran percebudes com la festa de tots i totes’, ha dit.

