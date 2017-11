El 29 de novembre s’escaurà un trist aniversari: farà exactament quatre anys del tancament dràstic de Canal 9 i Ràdio 9. Quan això va passar, ja feia dos anys que el País Valencià romania sense el senyal de TV3 i Catalunya Ràdio.

Però aquest mateix 29 de novembre tindrà, enguany, un caràcter de mirada endavant: les universitats públiques valencianes i Acció Cultural del País Valencià (ACPV) faran un acte conjunt a l’aula magna de la Universitat de València amb el títol ‘Necessitem mitjans en la nostra llengua. Defensem la pluralitat informativa’.

‘Vivim un moment de compte enrere per a la recuperació dels mitjans públics en valencià –expliquen des d’ACPV–: la ràdio ja està pràcticament en marxa, ja la comencem a sintonitzar; la televisió, afirmen que està preparada per a emetre el 2018. Pensem que és necessari visibilitzar la demanda social, tant pel que fa a Àpunt com per al retorn de TV3 i Catalunya Ràdio. Per a reparar el mal que va fer aquella manera de governar tan poc respectuosa amb la pluralitat informativa, i que actuava tan d’esquena a la llengua i la cultura del poble valencià.’

En l’acte hi participarà el vice-rector de Cultura de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, Wenceslao Rambla; el vice-rector de Planificació de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Fernando Borràs; i la vice-rectora de Responsabilitat Social de la Universitat Politècnica de València, Rosa Puchades. Hi intervindran la vice-rectora d’Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València (UV), Isabel Vázquez; el vice-rector de Cultura de la Universitat d’Alacant, Carles Cortés; la professora d’Economia Aplicada de la UV, Rosa Maria Yagüe; el catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat i membre de la Comissió Interuniversitària en Favor d’una Radiotelevisió Pública Valenciana Javier Marzal; i el president d’ACPV, Joan Francesc Mira. D’una altra banda, ja hi han confirmat l’assistència el president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, i la directora de la CVMC, Empar Marco.

A les intervencions, s’hi abordaran els diversos aspectes de la reivindicació: la importància dels mitjans de comunicació de masses per al desenvolupament normal de la llengua pròpia; la importància pel que fa a l’estímul econòmic, amb la creació d’ocupació al sector audiovisual, i per a la pluralitat informativa; la necessitat de tenir mitjans públics de proximitat, que informin de la realitat del País Valencià i que ajudin també a crear o consolidar espai simbòlic: ‘Els mitjans radicats a Madrid confonen informació de Madrid amb informació estatal –raonen des d’ACPV–: la manifestació massiva a favor del finançament just del passat 18 de novembre, per exemple, no va eixir enlloc. Encara que fóra una mobilització tan important. Com que va ser a València i no a Madrid, no la tenen en compte. I els valencians no podem permetre que continue aquesta invisibilització mediàtica.’

Es tracta, expliquen els convocants, ‘de la satisfacció d’una demanda necessària per raons de llengua, autogovern i llibertat i pluralitat informativa, i de suport social i institucional’. I recorden, a més, que tant la posada en funcionament dels mitjans pública valencians com la subsegüent reciprocitat amb TV3 i IB3 són reivindicacions que compten amb un amplíssim suport social i, alhora, compromisos assumits pels partits i els grups parlamentaris que donen suport al govern valencià. El conveni de reciprocitat, de fet, es va signar, i es va aprovar després a les Corts Valencianes, en temps del darrer president del PP, Alberto Fabra. Ara, per tant, recorden, ‘tan sols caldrà fer efectiu un acord que ja ha estat pres’.

