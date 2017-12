El Principat és bressol d’un moviment associatiu molt important vinculat a grups vocals i al cant coral. Aquests grups, a més de constituir un important motor del patrimoni musical, són una eina de socialització molt important. Per això resultava estrany que fins ara el moviment coral no tingués un festival. Però l’any passat va néixer a Olot el Veus, que es fa de nou aquest cap de setmana. El festival té un vessant doble: per una banda té un programa de concerts i per una altra ofereix tallers i classes magistrals per als membres de les corals.

Enguany en destaquen els concerts de grups internacionals com ara els suecs Solala o The Sons of Pitches, una formació britànica sorgida dels pubs de Birmingham que participa als millors festivals de música ‘a capella’ d’Europa. També hi haurà Gema4, un quartet vocal originari de Cuba que interpreta boleros i sons tradicionals. Sound Six, la formació finalista de l’última edició del programa Oh Happy Day de TV3, també farà parada a Olot.

Com a novetat, hi haurà les sessions golfes a partir de dos quarts de dotze de la nit amb ritmes de beatbox de Pulmon, doo-wop amb Velve Cnadles i soul, funk i R&B amb Scarlet’s Diamond. Per al públic familiar hi haurà dues propostes: l’espectacle ‘Hi havia una vegada… l’òpera encantada’, en què quatre cantants i un pianista protagonitzen una aventura explicada per mitjà del cant i el piano, i el concert del cor Infantil Amics de la Unió, format per veus blanques d’entre 11 i 17 anys.

