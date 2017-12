La repercussió internacional del procés català ha crescut de tal manera que fins i tot ha arribat a Netflix. Aquesta popular plataforma digital tindrà els drets de distribució d’un documental sobre l’actualitat política a Catalunya. Principalment, se centrarà en les eleccions del 21-D, l’1-O, la declaració de la República i l’aplicació del 155.

Els directors del documental, Gerardo Olivares i Álvaro Longora, entrevisten aquests dies a polítics i activistes catalans de diverses ideologies i també segueixen els seus actes de campanya i reunions internes.

Olivares ha dirigit ficcions com Entre lobos o El faro de las orcas i Longoria ha dirigit documentals sobre el Sàhara (Hijos de las nubes) i Corea del Nord (The propaganda game). Malgrat que el reportatge no serà una producció pròpia de Netflix, la plataforma en tindrà els drets de distribució.

