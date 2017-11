El batlle de Premià de Mar i president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, ha anunciat que deixarà ambdós càrrecs abans de les eleccions del 21-D. La notícia ha transcendit a través d’un piulet de la mateixa ACM: ‘Miquel Buch deixa la batllia de Premià de Mar l’ACM després d’haver treballat intensament per dignificar la figura dels batlles i batllesses de Catalunya.’

El president @miquelbuch anuncia que deixa l’alcaldia de @ajpremiademar i l’ACM després d’haver treballat intensament per dignificar la figura dels alcaldes i alcaldesses de #Catalunya https://t.co/d1fOjKCLbx pic.twitter.com/9FhuGbBRie — Ass. Cat. Municipis (@ACM948) November 30, 2017

En declaracions a El Punt/Avui, ha dit que deixarà la batllia en el pròxim ple municipal (13 de desembre) i l’ACM a ‘mitjans o finals de gener.’ La decisió, segons que explica, la va prendre el febrer i la va comunicar al seu cercle més íntim. Tanmateix, Buch va decidir no fer-la pública abans del referèndum de l’1-O, pel qual està encausat per haver-ne facilitat l’organització i haver-ne fet promoció. La presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, també està encausada pels mateixos motius

Buch ocupa el lloc vint-i-dos de la llista de Junts per Catalunya a Barcelona per les eleccions del 21-D. Segons ell, és en una posició de sortida, però ha declarat que en cas de no ser diputat s’oferirà per fer qualsevol servei al país.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]