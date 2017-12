Milers de persones (11.000 segons els organitzadors) s’han manifestat aquest dissabte pels carrers de París en suport dels presos d’ETA i per reclamar la fi de les actuals polítiques penitenciàries que apliquen Espanya i França.

Convocada pels ‘artesans de la pau’, que van facilitar el desarmament d’ETA el passat 8 d’abril a Baiona, la marxa ha partit passades les 12.30 hores de la plaça 18 de juny, a prop de l’estació de Montparnasse, sota el lema ‘Pau al País Basc: ara els presos’.

La manifestació, en la qual s’han pogut veure ikurriñes i cartells reclamant l’amnistia i el retorn dels presos “a casa”, ha comptat amb una destacada presència de representants de l’associació de familiars de presos Etxerat, que han portat una pancarta gegant en què es podia llegir ‘Etxean nahi ditugu’ (els volem a casa).

Entre els participants en la marxa s’ha pogut veure als representants d’EH Bildu Josu Juaristi, Maddalen Iriarte, els parlamentaris Peio Urizar i Julen Arzuaga, els junters Kike Fernández de Pinedo, Arantza Urkaregi i Josu Unanue.

El PNB ha enviat una representació d’electes i afiliats d’Iparralde, encapçalats per Olivier Baratchart, mentre que també s’ha pogut veure representants de Sortu com Rufi Etxebarria i Elena Beloki, així com a la portaveu d’EH Bai, Anita Lopete.

De l’àmbit sindical han acudit els líders d’ELA i LAB, Adolfo Muñoz i Garbiñe Aranburu, així com l’ex secretari general de la central abertzale recentment excarcerat Rafa Díez Usabiaga.

També s’ha adherit a la marxa el Partit Socialista (PS) francès en el nom ha acudit l’excandidat a l’Elisi Benoit Hamon, així com l’alcalde de Baiona i president de la Mancomunitat Basca, Jean-Rene Etchegaray, els activistes per la pau Txetx Etcheverry i Mixel Berhocoirigoin, o l’alcalde d’Hernani i president d’Udalbiltza, Luis Intxauspe.

Passades les 14 hores, els participants han arribat a la plaça Vauban on, en francès i en basc, la representant de Bake Bidea Anaiz Funosas ha agraït als presents la seva presència i ha advertit de la “determinació” de tots els presents a arribar ” fins al final “.

Per la seva banda, el president de la Mancomunitat Basca, Jean-Rene Etchegaray, ha valorat que el viscut en Ayete (Sant Sebastià) va suposar el “començament del procés de pau” i després de lamentar “el silenci” d’Espanya i de França, ha incidit que el camí de la pau és “llarg”.

Per això, Etchegaray ha reclamat el “compromís” de l’Executiu gal de cara a modificar les condicions en què es troben els presos d’ETA. “El procés de pau al País Basc no pot continuar sense un compromís de l’Estat francès”, ha considerat.

També han pres la paraula la productora de cinema Fabienne Servan-Schreibe –qui ha realitzat una crida als governs francès i espanyol a “assumir el risc de la pau” -, així com Joana Haramboure, filla de Frédéric Haranboure Txistor, qui porta 28 anys a la presó.

Haramboure ha ressaltat que les mesures d’emergència són un càstig “doble injustificat” i ha atribuït la política de dispersió a un desig de “venjança”. “Els volem a casa i els volem vius”, ha subratllat.

Així mateix, el president d’honor de la Lliga de Drets Humans, Michel Tubiana, que també ha instat Espanya ia França a canviar la seva actitud, ha afirmat que la “lluita per la pau és vida” de manera que “no es tracta d’oblidar el passat ni els patiments “.

Finalment, Michel Berhocoirigoin ha realitzat una crida a prendre part en la manifestació convocada a Bilbao el proper mes de gener i ha reclamat “la volta” dels presos d’ETA.

