Al voltant de mig milió de treballadors a Catalunya no ingressen prou recursos per tenir ‘una vida digna’ segons un informe de la Taula del Tercer Sector Social, que reflecteix que la recuperació econòmica no es tradueix en creació d’ocupació de qualitat.

Entre 475.300 i 692.000 assalariats van tenir el 2016 un sou inferior a 1.171 euros, un llindar fixat per la Carta Social Europea com a mínim per poder desenvolupar una ‘vida decent’ i que es calcula per ser el 60% dels ingressos mitjans –1.952 euros–, ha explicat en un comunicat aquest dimarts la Taula, que agrupa a 3.000 entitats de 35 federacions.

L’estudi ‘Treball de qualitat: resposta al fenomen dels treballadors pobres’ recull que 234.6000 persones van guanyar un sou inferior a 710 euros, i el 90% dels quals són a temps parcial, i ha remarcat que el treball temporal involuntari suposa el 23% del total de les persones amb ocupació a l’estat espanyol, la qual cosa el situa ‘a la cua del conjunt de la UE’.

Malgrat la recuperació econòmica que s’està produint, continua existint una elevada taxa d’atur juvenil, una creixent taxa de temporalitat i parcialitat dels contractes, al costat de baixos salaris, impossibilitat d’accedir a un habitatge i reducció dels recursos destinats als sistemes de protecció social.

Ha presentat aquest dimarts aquestes conclusions la doctora i professora d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida (UdL) Maria Àngels Cabasés, coordinadora de l’informe, que ha lamentat que les persones amb precarietat laboral veuen incrementat entre dues i set vegades més el risc de sofrir depressió.

L’estudi ha sostingut que el treball és promotor d’inclusió social i de salut mental quan les variables relacionades amb la retribució econòmica, l’estabilitat laboral, la confiança i la seguretat es donin ‘de forma coherent i segura’.

En aquest sentit, la Taula ha alertat que la precarietat laboral s’està convertint en una dimensió important ‘com a problema de salut’ en augmentar el risc de patir malalties, lesions i accidents de treball, així com per les restriccions que implica en la conformació d’identitats col·lectives i en la realització personal.

Les entitats han remarcat que l’augment dels ‘treballadors pobres’ té enormes costos socials, per la desconnexió de la societat que es produeix, la desconfiança cap al sistema polític i la fugida de cervells, així com un efecte negatiu en el creixement econòmic i la productivitat.

Augmentar el salari mínim

L’informe ha conclòs amb propostes com la de reduir la temporalitat, limitant els contractes a temps parcial a causes justificades, i creant un nou marc de qualitat en l’ocupació que impedeixi que s’utilitzin els períodes de pràctiques com a mà d’obra gratuïta.

També han demanat que el desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) inclogui els treballadors pobres i que s’incrementi el Salari Mínim Interprofessional, a més de garantir la cobertura social a les persones que han esgotat les prestacions per atur i la pensió de jubilació en majors de 55 anys, així com fomentar la creació de recursos d’autoajuda laboral formativa, emocional i informativa per a persones en atur.

