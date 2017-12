ACN Gurb.-‘Carles, els gurbetans estem amb tu. No esteu sols!’. Aquest és el lema que resa una pancarta de gran format amb la fotografia del conseller de Justícia destituït, Carles Mundó, i un gran llaç groc que ha estat present en els actes des que va entrar a la presó i que els habitants de Gurb (Osona) han omplert de dedicatòries. El conseller ha arribat tard al consistori del seu municipi, on l’esperaven des de feia estona més de 200 persones. Mundó venia de Sant Vicenç dels Horts de visitar la dona d’Oriol Junqueras, amb qui ha compartit cel·la a la presó madrilenya d’Estremera durant 33 dies i 33 nits. El conseller destituït ha arribat a peu, acompanyat de la seva dona i els seus tres fills, i de seguida ha rebut una gran ovació de part dels veïns que l’ha fet emocionar. Mundó ha agraït el suport de tots els seus conciutadans, però també ha ressaltat la “immensa sensació de tristor” que encara té per la resta de companys que encara es troben dins la presó. La pancarta de suport al conseller que penjava del balcó de l’ajuntament ha estat substituïda per una on es pot llegir ‘Benvingut a casa, honorable conseller!”.

