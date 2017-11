El conseller d’Educació de la Generalitat, Vicent Marzà, ha denunciat avui en un tuit el fet que el PP hagi introduït una esmena al pressupost de la Generalitat per a 2018 que demana ‘la creació d’un grup específic d’inspectors per a impedir que es produeixi adoctrinament a les aules i per a supervisar tots els materials didàctics’.

‘Volen un tribunal de censura vigilant a mestres. No ho permetrem. Volem que continuen ensenyant a pensar lliurement’, ha afirmat Marzà al seu Twitter.

A banda d’aquesta esmena, el grup del PP al Congrés dels Diputats va presentar la setmana passada una Proposició No de Llei (PNL) per tal d’aturar la política educativa de les comunitats autònomes ‘deslleials’ que ‘han abusat de la confiança en tergiversar la història i la geografia’. Ciutadans va defensar al ple del Congrés dels Diputats del passat 21 de novembre la creació d’una ‘agència independent’ amb tècnics que elaborin informes sobre els centres educatius. En aquesta línia, Albert Rivera, president de Ciutadans, va assegurar que els alumnes són adoctrinats amb llibres ‘que fan colonialisme dels Països Catalans’. De moment, Ciutadans no ha convertit aquesta matèria en esmena als pressupostos.

