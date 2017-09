Les perles d’avui

Un presentador de la BBC s’equivoca tot just començar el telenotícies

El presentador britànic Tom Donkin s’ha desorientat en directe. Només començar la retransmisió en directe del butlletí de notícies, que havia d’encetar amb l’última hora sobre l’huracà Irma, Donkin ha passat de llarg davant la càmera quedant fora de focus. Quan ha intentat corregir el seu moviment maldestre, també ha errat amb la càmera a la qual havia de mirar. El seu últim gir de cap deixa veure l’expressió de desconcert i pànic, conscient de la malaptesa amb la qual havia actuat en la principal televisió britànica. Ho podeu veure aci.



Rufián ensenya una impresora per riure’s de les operacions policials contra l’1-O

El portaveu d’ERC al congrés espanyol, Gabriel Rufián, ha ensenyat avui una impressora a la vice-president del govern espanyol, Soraya Saenz de Santamaría. ‘Miri, això és el que persegueixen. Això és el cos del delicte. No es preocupi, és una humil Samsung republicana. No és més perillosa que una Epson o una HP. En definitiva, no imprimeix bitllets de 500, perquè els imprimiria en blanc i negre’, ha dit.

Rufián ha demanat al govern espanyol que deixi de fer el ridícul i que es dediqui a fer campanya pel no si realment els interessa que Catalunya es quedi a l’estat espanyol. ‘Deixin de perseguir impressores. Deixin de perseguir impressors. Persegueixin corruptes i lladres’, ha declarat. Ho podeu veure ací.

