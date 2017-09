El portaveu d’ERC al congrés espanyol, Gabriel Rufián, ha ensenyat avui una impressora a la vice-president del govern espanyol, Soraya Saenz de Santamaría. ‘Miri, això és el que persegueixen. Això és el cos del delicte. No es preocupi, és una humil Samsung republicana. No és més perillosa que una Epson o una HP. En definitiva, no imprimeix bitllets de 500, perquè els imprimiria en blanc i negre’, ha dit.

Rufián ha demanat al govern espanyol que deixi de fer el ridícul i que es dediqui a fer campanya pel no si realment els interessa que Catalunya es quedi a l’estat espanyol. ‘Deixin de perseguir impressores. Deixin de perseguir impressors. Persegueixin corruptes i lladres’, ha declarat.

Abans d’acabar la seva intervenció, ha fet una confessió: ‘Senyora vice-presidenta, no em detingui, jo tinc una butlleta. Li juro que és per a consum propi. Ens veurem a les urnes.’

