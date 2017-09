Una vintena de representants de les joventuts de tots els partits del Folketinget, el parlament de Dinamarca (tret dels joves Conservadors, Konservativer, que no hi ha volgut participar, i dels socialdemòcrates, que no han pogut enviar-hi ningú) s’han concentrat avui davant l’ambaixada espanyola a Copenhaguen. Hi han estat presents les joventuts de Venstre (liberalconservadors, partit de govern), Liberal Alliance (liberals, partit de govern), DF (Partit Popular danès), Enhedslisten (Aliança Verda-Roja), Alternativet (L’alternativa) i Socialistisk Folkeparti (partit socialista) i Radikale Venstre (liberalsocials).

Cadascun dels representants ha fet un discurs demanant a l’ambaixador espanyol que el govern espanyol escoltés els catalans: ‘Hola, ambaixador! On ets? Volem que escoltis els catalans!’, han exclamat, Tots han fet notar que malgrat les diferències polítiques entre uns partits i els altres eren allà per defensar Catalunya, la democràcia i les llibertats fonamentals.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]