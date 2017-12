L’accident mortal d’aquest matí a l’AP-7 s’ha produït quan, per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut una col·lisió entre un camió, una furgoneta i quatre turismes. Concretament, els fets han tingut lloc al punt quilomètric 64,7, al terme municipal de Vilablareix (Gironès) i, com a conseqüència del xoc, un cotxe s’ha cremat. El sinistre s’ha saldat amb dues víctimes mortals ocupants d’un dels cotxes implicats, dues persones ferides greus i dues més de ferides menys greus, que han estat traslladades a l’hospital Trueta de Girona. Arran dels fets, s’han activat nou patrulles dels Mossos d’Esquadra, els Bombers i quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques. Pel que fa a l’afectació viària, la circulació s’ha tallat en el punt de l’accident en sentit nord i cap a dos quarts de vuit del matí s’ha pogut obrir un carril. En aquests moments, a l’AP-7, ja no hi ha retencions, però igualment Trànsit demana prudència perquè hi ha trànsit intens.

L’accident mortal ha produït llargues cues a primera hora d’aquest matí. Entre els conductors atrapats hi ha centenars de cotxes que es dirigien cap a la capital de Bèlgica per participar a la manifestació ‘Omplim Brussel·les’, convocada per ANC i Òmnium per al 7 de desembre. Molts usuaris han alertat de l’accident a través de les xarxes socials i recomanaven evitar la congestió passant per la veïna N-II.

