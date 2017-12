El fotògraf britànic establert a Nova York Paul Graham continua la tradició de la fotografia de carrer amb l’exposició ‘La blancor de la balena‘, que es pot veure al centre d’art Bombas Gens de València fins al mes de maig. En la mostra es pot apreciar com el fotògraf empra i manipula la llum, el temps i l’enfocament de la seva càmera per retratar la tristesa, la bellesa i l’elegància de la quotidianitat. Amb el seu objectiu obre consciències sobre la desigualtat racial i social i mostra una fractura social que, d’una altra manera, es faria invisible.

L’exposició reuneix tres sèries fotogràfiques formades per unes seixanta instantànies que van ser fetes als Estats Units entre els anys 1998 i 2011. Són ‘American Night’, ‘A Shimmer of possibility’ i ‘The Present’. Comissariada per Christopher McCall i organitzada per l’estudi Pier 24 Photography de Sant Francisco, la mostra presenta des de fotografies individuals de gran format fins a seqüències de més de vint imatges. Aquestes darreres permeten a l’espectador parar-se, mirar i tornar a mirar atmosferes extraordinàries de situacions ben ordinàries.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]