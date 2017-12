La ràdio d’À Punt arrancarà les seues emissions dilluns que ve amb deu programes. Això suposa 28 hores de continguts setmanals que es completen amb espais ocupats per música i repeticions. El magazín ‘Al Ras’ centrarà tots els matins, de dilluns a divendres i de 10.00 a 13.00 hores al costat de programes de periodicitat setmanal dedicats al medi ambient, la gastronomia, els animals, la literatura i l’educació.

La nova emissora autonòmica, que comença sense informatius, sonarà dilluns a les 8.00 hores amb música fins a les 10.00 hores, moment en el qual començarà ‘Al Ras’, presentat per Jèssica Crespo, que codirigeix el magazín al costat d’Ernest Parra i Joan Tur. Després d’aquest primer programa s’escoltarà, com succeirà cada dilluns de 13.00 a 14.00 hores ‘Samaruc Digital’, un contingut transmèdia i una multiplataforma de divulgació mediambiental que ja existeix com a plataforma web, que s’ha adaptat a ràdio i que presentarà Reis Juan.

La programació del primer dia de la ràdio d’À Punt es completarà amb música de 14.00 a 19.00 hores, amb música infantil de 17.00 a 18.00 hores; amb el programa diari ‘Territori Sonor’, un magazín musical que s’emetrà de dilluns a divendres de 19.00 a 20.00 hores de la mà d’Amàlia Garrigós. Després, es tornarà a emetre música des de les 20.00 fins a les 00.00 hores, moment a partir del qual es repetirà cada dia l’emissió del magazín ‘Al Ras’ fins a les 3.00 hores.

Així ho han avançat la directora general d’À Punt Mèdia, Empar Marco; el director de Continguts i Programació d’À Punt, César Martí, i Jèssica Crespo en la roda de premsa que han oferit per a presentar l’oferta de la nova emissora i anunciar que podrà escoltar-se a partir de dilluns que ve.

La ràdio va començar en proves el passat 13 de novembre i des d’aleshores s’han fet ‘reajustaments’ perquè arribe a la població més gran possible. Martí ha valorat la programació presentada amb ‘continguts molt variats’ a partir de ‘la gran quantitat de projectes que han entrat, amb molt treball i il·lusió, per la finestra’ per a esta nova iniciativa i per a ‘ocupar un buit en la societat valenciana’. ‘Hem analitzat i pensat el millor per a la nostra graella de futur i de present’, ha asseverat.

Després d”Al Ras’ es podrà escoltar cada dimarts ‘Cuina de Bancal’, un magazín gastronòmic que acostarà l’audiència als mercats, al camp i als restaurants amb la presentació de Carles Galletero; cada dimecres, ‘Plaerdemavida’, un programa sobre literatura dirigit tant a lectors com a qui no lligen habitualment de la mà de Maria Josep Poquet, i cada dijous, ‘Animalades’, un espai sobre el món dels animals presentat per Joan Espinosa.

Així mateix, cada divendres entre les 13.00 i les 14.00 hores s’emetrà ‘L’Escoleta’ destinat a pares i mares per a donar-los a conèixer a través d’Aitana Ferrer plans per a tota la família, consells de salut i alimentació i educació entre altres continguts. Els dijous a la vesprada, de 20.00 a 21.00 hores, arribarà a antena ‘Una habitació pròpia’, un programa multiplataforma sobre llibres i literatura que convidarà a llegir amb Irene Rodrigo.

Els caps de setmana de matí la ràdio d’À Punt dedicarà les seues primeres emissions al públic infantil amb ‘La Caseta d’Aitana’, un magazín infantil els dissabtes de 10.00 a 11.00 hores de la mà també d’Aitana Ferrer, i el concurs familiar ‘Rosquilletres‘, els dissabtes i els diumenges d’11.30 a 12.00 hores. En este espai, Rafa Albert posarà a prova l’habilitat dels estudiants per a lletrejar paraules en valencià.

Estos dos programes infantils es repetiran a les vesprades els dimecres i els dimarts i dijous, respectivament, així com ‘L’Escoleta’, que tornarà a emetre’s els divendres. La programació dels caps de setmana es completarà amb un resum del magazín ‘Al ras’ de 8.00 a 10.00 hores, amb la repetició de ‘Samaruc Digital’, ‘Cuina de Bancal’, ‘Animalades’ i ‘Plaerdemavida’, i amb música.

‘Complint terminis i promeses’

Empar Marco ha considerat que la presentació dels primers continguts de la ràdio d’À Punt fa d’aquest dimarts ‘un dia d’alegria i emoció“ en el qual es veu que este projecte ‘està en marxa’ i que es van ‘complint terminis i promeses’.

Ha apuntat que, com es va dir, ‘abans d’acabar l’any’, es comptarà amb la ràdio i amb el web, en aquest cas a partir del 18 de desembre, encara que no siguen les definitives. Igualment, ha destacat que hui s’obri la pàgina de Facebook d’À Punt.

Televisió a la primavera de 2018

Empar Marco ha ressaltat, preguntada per la data en què À Punt estrenarà la televisió, que se segueixen ‘mantenint les previsions’ i que ‘la intenció’ és que ‘comence en la primavera de 2018′. ‘No fixem data perquè requereix que s’incorpore bastant gent que encara no s’ha incorporat’, ha exposat.’Obrim el que podem amb els mitjans tècnics i humans que tenim. Obrim a poc a poc encara que no és la previsió del principi‘, ha afegit Marco.

