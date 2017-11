La Junta Electoral espanyola ha proïbit la pancarta en favor de l’alliberament dels presos polítics de la façana de l’Ajuntament de Barcelona i PP i Ciutadans vol que prohibeixi també que les fonts de la ciutat comtal s’il·luminin de color groc. En parlem en aquesta nova edició de VilaWeb Paper que ja podeu descarregar a partir d’ara. També hi oferim una entrevista amb l’advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, que ha parlat amb Josep Casulleras.

En aquest número també hi trobareu l’editorial de Vicent Partal, el Mail Obert de Marta Rojals i una entrevista amb el diputat del Sinn Féin Trevor Ó Clochartaigh. També la informació de l’exposició ‘D’ONES: (R)evolució de les dones en la música’, que ha visitat Joan Josep Isern.

Són unes quantes pàgines amb el millor periodisme de VilaWeb, llestes per a ser impreses amb la impressora de casa o per a ser llegides de forma interactiva a les tauletes i el mòbils.

