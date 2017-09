La convocatòria de l’1-O i la detenció d’una quinzena de càrrecs públics amb motiu de la seva organització han marcat el pregó de la Mercè. La filòsofa Marina Garcés, encarregada enguany de donar el tret de sortida a la festa major de Barcelona, ha volgut recordar els detinguts i imputats, els estudiants, estibadors i gent que segueix concentrada a hores d’ara al carrer. Garcés ha cridat a donar una ‘resposta col·lectiva contundent que transformi d’arrel i sense complexes’ un estat que converteix una pregunta legítima en una acció il·legal. ‘No es tracta, només, de poder votar. Es tracta de poder dir-nos-ho tot, per poder qüestionar radicalment les bases i les condicions de la nostra convivència, no només nacional, sinó també política i social’, ha argumentat.

Garcés no ha obviat el que està passant a Catalunya en el pla polític i ha començat el seu pregó reconeixent que ara mateix els catalans viuen una situació d’excepcionalitat institucional i política com a conseqüència de la prohibició de l’1-O. ‘El que ens trobem ara és que es prohibeix, es reprimeix i es criminalitza l’expressió pública de la paraula’, ha lamentat, tot constatant que en aquests dies, prendre la paraula no és fàcil.

Tot i assegurar que té ‘al·lèrgia a qualsevol nacionalisme’ i recordant que ella mateixa treballa entre setmana com a professora universitària a Saragossa, ha opinat que davant d’un estat que converteix una pregunta legítima en una acció il·legal, ara mateix només queda espai per a una resposta col·lectiva contundent que transformi l’estat.

Així, ha fet una especial menció als detinguts i imputats, als estibadors que no han volgut proveir la policia i la Guàrdia Civil que s’allotja en dos vaixells al Port, i també als ciutadans que segueixen concentrats al carrer. Garcés ha apuntat que ja no es tracta només de poder votar, sinó de poder parlar de tot. ‘La Barcelona que m’agrada és la que no té por dels grans canvis i que per això mateix tampoc no accepta plans ja escrits per fer-los’, ha conclòs la pregonera, que s’ha imaginat una Barcelona com a capital d’una república juntament amb el conjunt de les repúbliques ibèriques, lliures d’estat.

Podeu veure ací el pregó de Marina Garcés:

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]