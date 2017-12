La Plataforma pels Drets Lingüístics al País Valencià, formada per una vintena d’entitats, sindicats i partits polítics, s’ha concentrat davant la delegació del govern espanyol a València per a commemorar el Dia dels Drets Lingüístics. Han aprofitat per a reclamar a l’executiu espanyol lleis de protecció de la diversitat lingüística i cultural, tal com recull la Carta Europea de les llengües minoritàries.

Aquest és el cinquè any que la plataforma commemora aquesta data amb l’objectiu de ‘posar fi a la vulneració dels drets lingüístics de la ciutadania valenciana’. Han lamentat que, des d’instàncies administratives, jurídiques, policials o sanitàries, així com des de sectors com ara l’economia, l’educació o la cultura, encara hi hagi casos d‘‘un ‘maltractament inacceptable dels drets de les persones que escullen el català per a comunicar-se’.

Segons ha indicat la plataforma en un comunicat, la Carta Europea assenyala que ‘els estats membres de la comunitat internacional estan obligats a respectar i fer respectar els principis d’aquest document’, però ‘la realitat és que els successius governs espanyols mai no han considerat important desplegar resolutivament els articulats de les seves pròpies normes legals que fan referència explícita a la diversitat lingüística i cultural de l’estat espanyol’.

Per aquest motiu, els convocants de la concentració han instat al govern espanyol a desplegar el reglament necessari per a prevenir la casuística estadísticament constatable de ‘vulneració de drets lingüístics’.

Per exemple, asseguren que la llei educativa vigent, la LOMCE, ‘impedeix un rang d’ús igualitari a les llengües que són cooficials’. Per això, insta a substituir-la per una altra que ‘respecti i impulsi la realitat plurilingüística, pluricultural i plurinacional’.