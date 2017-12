El Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil que coordinava la recerca del submarinista desaparegut a Roses fa nou dies ha suspès la recerca. Tot plegat després que no s’hagi trobat cap rastre del jove que va desaparèixer mentre pescava a sota l’aigua, a la zona de punta Falconera.

La decisió es va prendre en una reunió que van mantenir aquest dijous els diferents equips d’emergència que han estat pentinant la zona. A última hora es van incorporar diversos robots per tal de rastrejar el fons marí i intentar trobar el jove, però no va tenir èxit. A la recerca hi han participat la unitat GRAE dels Bombers, especialistes dels Mossos, de Salvament Marítim i la unitat GEAS de la Guàrdia Civil, que només tornaran a buscar en cas que es trobin nous indicis.

