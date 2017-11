La Guàrdia Civil ha compartit a les xarxes una notícia del diari Marca en la qual s’explica que ‘dos muntanyencs independentistes’ varen ser rescatats al Pirineu aragonès pel GREIM (Grups de Rescat i Intervenció de Muntanya) a una altitud de 3.000 metres, al Pic d’Alba. En el missatge adjunt, el cos policíac es vanta de no fer distincions ideològiques i en posa com a exemple aquest rescat.

Somos beneméritos y no hacemos distinción de ideologías, razas, credos… cuando salvamos la vida de alguna persona en la montaña. Una prueba de ello es ésta noticia ⬇️⬇️⬇️https://t.co/j34vUElaaT pic.twitter.com/WGmpHUP07v — Guardia Civil (@guardiacivil) November 28, 2017

El diari Marca assenyala que els dos rescatats eren independentistes perquè entre les seves pertinences hi havia una estelada. I afegeixen: ‘Potser pretenien emprar-la per immortalitzar la coronació del pic, tot i que finalment va ser utilitzada com abric contra el fred.’

