La Fiscalia de València ha enviat al jutjat de Llíria les diligències de la investigació sobre l’assetjament que la vice-presidenta del Consell Mónica Oltra va patir a casa seua. Segons que informa Europa Press, la fiscal considera que la intimidació ‘no té prou categoria’ per a classificar-la com a delicte d’amenaces greus, però sí que pot constituir un delicte d’amenaça lleu ‘per la ideologia de la víctima’.

Els fets es remunten a la nit del 18 d’octubre, quan una desena de persones encaputxades i amb màscares com les de la pel·lícula ‘Scream’ es va concentrar davant de casa seua amb una bandera espanyola amb la frase ‘Visca la unitat d’Espanya’. La intimidació va ser retransmés a través de les xarxes socials per España 2000. Entre els participants, hi havia el líder del partit ultra, José Luis Roberto.

La Fiscalia va començar la seua investigació a partir d’una denúncia de l’Advocacia de la Generalitat, que considerava que l’acció podria ser constitutiva de delictes d’assetjament, d’odi i de desordres públics. La fiscal creu que els fets no són constitutius d’un delicte d’assetjament perquè hauria d’haver estat insistent i reiterat. Tampoc no considera que es puga imputar un delicte de desordres públics, però sí que creu que l’actuació ‘excedeix l’àmbit de la llibertat d’expressió, ja que l’actuació tenia una intenció clarament intimidatòria, i per tant, susceptible de retret penal’.

Així, insisteix que els fets es van produir de nit, en el domicili particular, on resideixen menors i en una zona residencial, fet que envia un missatge a la víctima que ‘saben on viuen tant ella com els seus familiars més pròxims’, fet que suposa un element d’intimidació.

A més, tots portaven la cara tapada amb màscares excepte José Luís Roberto, que defensa postures ‘xenòfobes i racistes’. És per això que la Fiscalia considera que la intenció era que Oltra sabés qui eren els congregats davant de sa casa.

