La fiscalia de Tarragona ha obert en els darrers dies una trentena de diligències d’investigació sobre el referèndum del primer d’octubre. Segons que han confirmat fonts del ministeri fiscal, aquí s’inclouen els procediments oberts contra els sis batlles de la demarcació que ja han estat citats a declarar -Reus, Torredembarra, Amposta, Deltebre, la Ràpita i Cunit.

Les mateixes fonts han assenyalat que la resta de batlles s’aniran citant en els propers dies. Al mateix temps, el ministeri públic ha requerit per fax a aquests sis batlles que lliurin els decrets, aprovats pels seus respectius consistoris, en relació a la cessió de locals municipals per a la votació, o sobre qualsevol col·laboració i participació en el primer d’octubre.

La resta de diligències obertes per la fiscalia de Tarragona corresponen als atestats realitzats per diversos cossos policials -entre els quals hi ha les policies locals-, seguint l’ordre de la fiscalia en relació al primer d’octubre. Entre aquests hi ha un informe lliurat per la policia espanyola sobre l’acte unitari de partits i entitats sobiranistes que va tenir lloc a la Tarraco Arena Plaça (TAP) el 14 de setembre.

També consten diligències relatives al decomís de diversos materials -cartells, pancartes i estris, entre d’altres- i a les identificacions realitzades a la via pública en diversos municipis de la demarcació de Tarragona. Segons la fiscalia, no hi ha hagut detencions per aquests fets. El ministeri fiscal anirà obrint més diligències a mesura que els cossos policíacs vagin lliurant nous atestats.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]