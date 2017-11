La CUP ha posat en coneixement de la Junta Electoral i dels Mossos una concentració convocada per ‘Por España me atrevo‘ i SomAtemps davant de la seva seu aquest dissabte. Al cartell de convocatòria es veu una caricatura de la cupaire Anna Gabriel i el lema ‘Els carres ja no són vostres’. L’organització política espera que la convocatòria de l’ultra dreta sigui desautoritzada i es garanteixi el normal funcionament de la seva activitat política. Han explicat que la convocatòria coincideix amb una reunió del Consell Polític de la CUP per tancar el programa polític per a les eleccions del 21 de desembre i ha deixat clar que la reunió es mantindrà perquè no pensen deixar-se ‘intimidar’.

La formació política explica en el document presentat davant de la policia catalana que el missatge que es pot llegir al cartell de convocatòria resulta ‘insultant’ i que de la convocatòria se’n desprèn ‘un contingut que clarament incita a l’odi i la violència contra tot allò relacionat amb la CUP’. En el comunicat, ha destacat que en el darrer any la seva seu ja ha estat objectiu en diverses ocasions d’aquests grups ‘feixistes’, que ha denunciat que han fet pintades i ‘sabotatges’ contra les seves instal·lacions. Ha recordat també que el passat 20 de setembre la policia espanyola ‘va intentar accedir-hi sense cap autorització i va mantenir un setge de set hores’. Per últim, ha denunciat un cop més la ‘violència’ que l’extrema dreta està ‘escampant’ arreu del país amb concentracions o a través de les mobilitzacions organitzades per Societat Civil Catalana ‘juntament amb Cs, PSC i PP’. ‘Per a la CUP aquesta activitat de l’extrema dreta no és un fet casual i entenem que forma part d’una estratègia d’estat per impedir amb violència i amenaces el desplegament de la República catalana’, ha dit l’organització.

