Un magistrat ha citat a declarar com a imputada la regidora de la CUP a Barcelona Maria Rovira arran d’una denúncia per injúries en acusar els Mossos d’Esquadra d’haver ‘executat extrajudicialment’ els terroristes que van atemptar a Barcelona i Cambrils (Baix Camp), durant un ple municipal.

En una resolució, el titular del Jutjat d’Instrucció número 29 de Barcelona acorda obrir diligències arran de les declaracions de Rovira i citar-la a declarar el dia 8 de febrer. El magistrat ha obert diligències després que la fiscalia decidís portar-li el cas en rebre les denúncies de diversos sindicats policials.

A més de citar la investigada, el jutge ha demanat a l’Ajuntament de Barcelona que li enviï com més aviat millor una còpia de l’acta de la sessió plenària extraordinària del Consell Municipal, celebrada el 8 de setembre del 2017, si és possible adjuntant-hi una gravació en vídeo de la sessió. En aquell ple l’Ajuntament de Barcelona va concedir la medalla al mèrit cívic als Mossos i la Guàrdia Urbana pel seu paper en els atemptats del mes d’agost. Rovira va lamentar que no s’haguessin tingut en compte les ‘execucions extrajudicials’ dels terroristes i va acusar la Guàrdia Urbana de ser el braç executor del racisme institucional.

El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) va presentar pocs dies després a la Fiscalia de Barcelona una denúncia contra Rovira. L’SPC considera que aquesta manifestació pot ser constitutiva d’un delicte d’injúries o calúmnies. ‘Ens neguem a reconèixer cap mèrit a uns Mossos que han executat extrajudicialment sis persones’, va afirmar Rovira en el ple del 8 de setembre del consistori barceloní, que va atorgar la Medalla d’Or als cossos de seguretat i d’emergències per la resposta als atemptats del 17 d’agost, amb el vot en contra de la CUP.

Segons la denúncia, Rovira va atribuir als agents haver causat la ‘mort intencional i sense causa dels terroristes autors dels atemptats de Barcelona i Cambrils’ sense ‘molestar-se a aportar cap dada’ per sustentar aquesta asseveració, que hauria de recaure en un fet ‘inequívoc’. ‘L’únic propòsit és desprestigiar el cos dels Mossos d’Esquadra i en particular als agents actuants’, argumentava el sindicat en la querella. Segons l’SPC l’únic propòsit de Rovira era ‘desprestigiar el cos dels Mossos d’Esquadra’ i els agents que van abatre els terroristes. A més de l’SPC, en la causa oberta contra Rovira estan personats els sindicats CSI-F i Sapol.

