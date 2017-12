La batllessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha acusat el president Carles Puigdemont d’haver governat amb ‘tics de tirania’. En la seva intervenció a l’acte de campanya del PSC a Badalona, Parlon ha assegurat que els batlles socialistes han estat víctimes d’un ‘setge polític’ del govern de Junts pel Sí, a qui ha titllat de ‘matons de barri’.

El candidat socialista, Miquel Iceta, ha reivindicat que el PSC representa un ‘espai central de consens’ i ha criticat l”extremisme’ de l’independentisme i del PP i Ciutadans. Ha afirmat que té una idea molt clara de la nació catalana i de la ‘nació de nacions’ per a l’estat espanyol.

Iceta ha defensat que el PSC no cercarà ‘conflictes artificials’ entre catalans: ‘O s’arregla entre tots, o pacte o això no s’arregla’. Ha proposat un pla contra la pobresa, un d’impuls a l’economia i un altre d’igualtat de gènere. També ha dit que es pot recuperar la llista de demandes de Puigdemont: ‘Mirem una per una, resolguem 25 o 30 en un any perquè en cinc anys no se n’ha resolt ni una’.

