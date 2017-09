‘Avui és un dia històric. El nostre missatge és: La gent del Kurdistan, amb totes les seves diferències, vol decidir de manera pacífica i democràtica el seu futur’, ha declarat el primer ministre del Kurdistan Merdional, Nechirvan Barzani, després de votar en el referèndum d’independència. ‘Dia històric’, és l’expressió més repetida entre els dirigents kurds quan atenen els mitjans.

KRG's PM Nechirvan Barzani and his family cast their votes in the capital Erbil, pose for a family photo #Kurdishreferendum pic.twitter.com/fnXLbC9Rcy

